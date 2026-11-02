Garriga (Vox) exige al Gobierno asumir "responsabilidades penales, si las hubiera" por el accidente en Urda (Toledo)

Archivo - El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, interviene durante un acto de Vox en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, ha exigido que el Gobierno asuma no solo responsabilidades políticas por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), si no también "responsabilidades penales, si las hubiera".

En declaraciones este lunes en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ha recordado que Vox se personará en la causa judicial por el accidente: "Vox va a estar persiguiendo a aquellos delincuentes que han destinado el dinero, en lugar de al mantenimiento de las vías, a contratar queridas o a generar cualquier tipo de corruptelas".

"Esperemos que mañana el señor Puente salga en la comparecencia del Congreso pidiendo perdón y diciendo que se va. Pero no es suficiente con eso. Necesitamos que el presiente del Gobierno asuma todas las responsabilidades políticas", ha agregado.

Preguntado por las declaraciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las que ha defendido mantener el servicio de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid mientras se realicen obras de renovación, Garriga ha respondido que Illa "lo mínimo que puede hacer es callarse".

Tras responsabilizar al PSOE de falta de inversión en mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, ha sostenido: "Los muertos de Urda y los muertos de Adamuz llevan el sello del PSOE, y no nos basta con la dimisión de Puente, queremos que todo el Gobierno en pleno del PSOE se vaya por donde ha venido".

AUDITORÍA DE TODOS LOS KILÓMETROS DE RED

Garriga ha asegurado que si Vox tiene la fuerza suficiente en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, acabará "con el miedo que hoy tienen los españoles a subirse a un tren".

Para ello, ha abogado por hacer una auditoría de todos los kilómetros de red ferroviaria de España y "sacar a todos los políticos que el PSOE ha colocado para que tengan un sueldito y sustituirlos por verdaderos técnicos y profesionales".

"Decirles a los españoles que volveremos a ser la envidia del mundo en alta velocidad, que volveremos a llegar puntuales a nuestros destinos y que, por su puesto, llegaremos vivos a nuestros destinos", ha zanjado.