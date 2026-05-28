Garriga (Vox) pide al PP romper pactos con PSOE: "Apoyaríamos cualquier moción de censura" contra Sánchez

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox Ignacio Garriga ha pedido al PP que rompa todos los pactos que tiene tanto a escala local, como provincial, estatal y hasta europea con el PSOE y ha apuntado que desde Vox se apoyaría "cualquier moción de censura" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su Ejecutivo.

"No es el momento de seguir manteniendo pactos con el Partido Socialista después de conocer todo lo que han hecho durante este tiempo, porque es el momento, entendemos nosotros, de no mantener equidistancia ni pactos con la corrupción ni con la mafia, que es lo que es el Partido Socialista", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4.

Ha expresado que Vox no entiende cómo Junts, ERC y el resto de socios pueden "seguir manteniendo a un gobierno corrupto", a quien acusa de ser capaz hasta de sobornar para perseguir a jueces y fiscales.

Ha recordado que Vox ha presentado dos mociones de censura "sabiendo que probablemente no iban a obtener el apoyo", pero que era un deber y una obligación moral y cree que este momento, que define como de zozobra nacional, debe medirse con una respuesta igual.

"Creo que es el momento de perseguir y trabajar por el bien común, de restablecer la dignidad de las instituciones pisoteadas por este Gobierno y no es el momento del cálculo partidista y de la aritmética parlamentaria", ha dicho.