Gastesi aborda la IA y la condición humana en el thriller de ciencia ficción 'Singular' en Sitges

Los actores Miguel Iriarte, Patricia López Arnaiz y Javier rey, junto al director Alberto Gastesi, presentan 'Singular' en el Festival de Sitges - EUROPA PRESS

"Merece la pena defender lo humano", asegura el director

SITGES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El director vasco Alberto Gastesi ahonda en la inteligencia artificial (IA) y la singularidad y emociones de la condición humana en el thriller de ciencia ficción 'Singular', que se proyecta este domingo en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, y ha reivindicado: "Merece la pena defender lo humano, pese al error continuado".

En rueda de prensa en Sitges, Gastesi ha explicado que ha querido jugar con los códigos del 'thriller' psicológico y la ciencia ficción para "ponerlos patas arriba y llevar al espectador en un vuelo poético".

La película, protagonizada por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, explica como, doce años después de la muerte de su hijo, Diana, especialista en IA, y su marido, que abandonó la profesión se reencuentran en su antigua casa del lago, en la que aparece un enigmático joven con un misterioso parecido con su difunto hijo.

Ha afirmado que la película no habla tanto de la tecnología, sino más de cómo el ser humano se confronta a ella a través de sus emociones y ha sostenido que el filme llega en un momento propicio para el diálogo y hablar de la IA.

Ha explicado que la estructura y los giros de guión han estado presentes desde un principio y que no ha habido variaciones debido a los avances tecnológicas de los últimos años por que han optado por hacer algo "más mítico", aunque sí que han querido que tuviera un poso realista con el personaje de López Arnaiz como profesora universitaria experta en IA.

Tanto Patricia López Arnaiz como Javier Rey han señalado que disfrutaron mucho desde que leyeron el guión por primera vez, y la actriz ha dicho que también le interesó el conflicto interno y el duelo de la protagonista por la pérdida de su hijo.

"SI ASUMIMOS RIESGOS, EVITAMOS SER IMITADOS"

El director ha subrayado que la película plantea que siempre habrá algo no computable para las máquinas, y ha añadido: "Si asumimos riesgos, evitamos ser imitados por la IA".

Ha asegurado que es espectador de todo tipo de géneros en el cine y que no ha querido caer en "referentes conscientes" a la hora de encarar el proyecto, pero sí que en la puesta en escena puede estar influenciada por 'Reencarnación' de Jonathan Glazer.

Ha destacado que le gusta mucho el cine de género porque "aúna de forma eficaz" la exploración de la condición humana y la parte lúdica del cine, pero que su próximo proyecto es la serie 'Argi Gorriak' en la que se adentra en la comedia.