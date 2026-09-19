La Generalitat abrirá una segunda oficina comercial de Acció en India antes de que acabe el año

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat abrirá una segunda oficina de Acció en India, ubicada en la ciudad de Nueva Delhi, que estará activa antes de que acabe 2026 y se unirá a la que opera ya en Bombai.

Lo ha explicado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en declaraciones a medios de comunicación, en el marco del inicio de un viaje institucional al país, y en las que ha afirmado que es necesario e imprescindible tener una mayor representación en el país.

"Hay una distancia muy importante entre Bombai y Nueva Delhi, de 1.300 kilómetros aproximadamente, y por cómo están creciendo las relaciones comerciales, hemos considerado que era importante, necesario y, diría que imprescindible, tener más representatividad del Govern de la Generalitat", ha dicho Sàmper.

También se ha creado el servicio 'Prepara't per a l'India' para asesorar a las empresas catalanas que quieran operar en India, y a las empresas hindúes que quieran hacerlo en Catalunya.

Sàmper ha destacado tanto el crecimiento del país a nivel demográfico, con el mayor número de habitantes del mundo, como económico, con un ritmo de crecimiento anual del 7,6% en 2025, y ha enmarcado la decisión en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, que debe aún ratificarse, y que ha asegurado que impulsará las relaciones comerciales entre ambos territorios.

Según los datos de Acció, se prevé que las exportaciones catalanas a India, con un valor de 652 millones de euros en 2025, se dupliquen en los próximos 5 años, hasta alrededor de 1.300 millones de euros, con un crecimiento de un 20% interanual.

La oficina de Nueva Delhi será la octava oficina exterior de Acció en Asia, y se une a las 3 que ya opera el departamento en China, 1 en Japón, Corea del Sur y Singapur, además de la de Bombai.