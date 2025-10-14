La Generalitat amplía la declaración de bien cultural del conjunto arqueológico de Empúries (Girona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

GIRONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes la modificación de la declaración de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoría de zona arqueológica, del conjunto arqueológico de Empúries, en L'Escala (Girona), y ha establecido un nuevo entorno de protección.

Esta actualización de la declaración, que se remonta a 1931, pretende "ampliar y redefinir el ámbito de protección del yacimiento de Empúries", e integra tanto áreas donde se han documentado evidencias arqueológicas como las que tienen alto potencial estratigráfico, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu.

La nueva delimitación incorpora una franja litoral y marítima correspondiente al antiguo puerto de Empúries y, con la combinación de fuentes históricas antiguas y datos arqueológicos recientes, se ha podido definir "con precisión" esta área portuaria.