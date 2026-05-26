La Generalitat aprueba incorporar 1.787 nuevas dotaciones docentes y de atención educativa

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes ampliar la plantilla del personal de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat para el próximo curso 2026-2027 con 1.787 nuevas dotaciones docentes y de atención educativa, informa tras la reunión del Consell Executiu.

Esta ampliación viene derivada de la planificación de las necesidades de personal para el próximo curso, tanto en el ámbito de profesorado como de personal de administración y servicios (PAS) y de atención educativa (PAE).

Este incremento de profesionales supone una inversión del Departament de 93,5 millones de euros, de los que 65,6 corresponden a personal docente y 27,9 a dotaciones PAE y PAS.

Se prevén 1.068 dotaciones de personal docente: 124 docentes para la nueva oferta de FP, 280 para el "crecimiento vegetativo" de la FP, 17 de prospectores, 5 de inspectores, 124 de matemáticas, 38 para grupos nuevos de Bachillerato, 400 de inclusiva y 80 en la categoría de 'Otros'.

Por otro lado, habrá 719 dotaciones de PAS y PAE: las de PAS permitirán hacer frente al plan de desburocratización y las de PAE en la inclusiva cuentan con figuras como integradores sociales, educadores sociales, educadores de educación especial o logopedas.

En las de PAS, habrá 196 subalternos y administrativos, 64 técnicos de educación infantil y 12 de integración; y para los PAE de la inclusiva, 123 integradores sociales, 69 educadores sociales, 118 educadores de educación especial, 40 logopedas, 17 trabajadores sociales y 80 educadores de educación especial en los centros de educación especial.