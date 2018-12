La Generalitat busca desestacionalizar el turismo y aumentar la media de gasto por turista

Publicado 13/12/2018 13:01:48 CET

El nuevo plan de marketing turístico responde al cambio de perfiles y tendencias en el sector

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de Turisme (ACT) de la Generalitat buscará desestacionalizar el turismo, aumentar la media de gasto por turista y consolidar Catalunya en el 'top 3' de destinos mediterráneos mediante la aplicación de un nuevo plan de marketing turístico de cuatro años, que también pretende dar respuesta a las nuevas tendencias y perfiles, como el público 'millennial'.

Así lo ha explicado el director de la ACT, David Font, este jueves en el marco de una jornada anual que organiza la agencia para empresas afiliadas a sus programas de trabajo, en la que ha presentado el Plan de marketing turístico de Catalunya 2018-2022 ante 400 profesionales.

Font ha explicado que el nuevo plan está centrado en seis ejes y 20 iniciativas que condensan una serie de objetivos para tener un turismo sostenible mediante el trabajo conjunto de todos los actores del sector catalán, como los patronatos de turismo de las diputaciones, el sector privado y entes locales y supralocales.

SEGMENTACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

"Pretendemos conseguir un turista de mayor cualidad. Nos centraremos en conseguir un turista viajero de todo el mundo que consiga dejar más gasto en el sector turístico, que se desplace por toda Catalunya y no solo en los meses de verano", ha explicado Font.

De hecho, el plan de marketing se ha marcado como objetivo incrementar un 9% los viajes de los turistas durante los meses de marzo, abril, mayo y octubre; aumentar el gasto medio por turista y día --hasta los 190 euros--, e incrementar en un 11% el número de viajeros que se alojen en establecimientos turísticos fuera de la costa.

Font ha explicado que pretenden conseguirlo ofreciendo sus productos a través del marketing digital, porque es la herramienta a través de la cual se llevan a cabo más del 60% de las reservas que se hacen en Catalunya, y a través de la segmentación de la oferta por públicos: 'millennial', 'senior', 'premium', turismo de compras, de naturaleza y cultural, entre otros.

También ha insistido en la necesidad de que todos los actores compartan información, que los patronatos de turismo de la diputación tengan capacidad de incidencia más directa y que se definan mejor los roles: "No se trata de eliminar nada. Se trata de definir muy bien en qué cada uno es mejor para hacer su trabajo".

CAMBIOS DE TENDENCIA

El director ejecutivo de la ACT, Patrick Torrent, ha explicado que los cambios de tendencia consisten en cambios de perfiles y en sus comportamientos, así como también en el ámbito de la distribución de la oferta.

Torrent ha sostenido que hay que enfocar la promoción en el ámbito digital para dar respuesta al público 'millennial', que en su opinión ocupará mayoritariamente los mercados: "Este público 'millennial' no atiende a los modelos de promoción y de marketing turístico tradicional porque no participa, no va a ferias porque es difícil que se sienta interpelado por los medios convencionales".

Por esto, cree que pueden llegar a ellos a través de canales digitales que vayan mucho más dirigidos a lo que este tipo de turista tiene más interés: "Tenemos la necesidad de hacer esta transformación. Tenemos la necesidad de dar respuesta a los 'solo travellers', a este público emergente de mercados asiáticos que están incorporándose al gran colectivo de consumidores de turismo mundiales".

Sobre las posibles consecuencias del Brexit para el turista británico que viene a Catalunya, Font ha asegurado que "no hay una preocupación excesiva con lo que supondrá", y ha apuntado que se prevé que su efecto no sea de carácter inmediato.

"Iremos viendo cómo tendremos que reenfocar nuestras acciones en el mercado británico. Las tendencias de contratación de viajes que los ingleses hacen siguen estables y creciendo y, por tanto, en el corto plazo no tenemos que preocuparnos", ha agregado.