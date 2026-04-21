La Generalitat culmina la migración de su sistema de gestión financiera para ganar seguridad

Archivo - Distrito administrativo de la Generalitat, sede de la Conselleria de Economía y Finanzas - PAU VENTEO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha culminado "con éxito" la migración de su sistema económico-financiero (Gecat) a la solución SAP S/4HANA, lo que ha permitido mejorar la usabilidad, seguridad y trazabilidad de la información, informa T-Systems en un comunicado este martes.

El proyecto ha sido liderado por la Conselleria de Economía y Finanzas, con la dirección del CTTI y la colaboración de Accenture, T-Systems, SAP y Amazon Web Services (AWS).

El Gecat es el sistema central de gestión económica-financiera de la Generalitat y su alcance es "clave para el funcionamiento de las finanzas públicas", ya que permite gestionar el Presupuesto de la Generalitat, sus trabajadores y las facturas electrónicas.

Además, da apoyo a más de 3.000 usuarios activos y permite la gestión de 1,2 millones de subvenciones que benefician a más de 700.000 personas.

El objetivo de la migración ha sido "incrementar la seguridad y la calidad" de la información, agilizar los procedimientos y reducir el tiempo de gestión.