La Generalitat defiende la prórroga del contrato de Ferrovial: "El 061 lo necesitamos"

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha defendido este jueves la prórroga del contrato con la empresa Ferrovial para la gestión del servicio telefónico 061 CatSalut Respon: "El 061 lo necesitamos".

Lo ha explicado en rueda de prensa junto al conseller de Interior, Miquel Sàmper, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el subdirector de Protección Civil, Sergio Delgado, en la que ha precisado que es una contratación "absolutamente diferente" a la del seguimiento de contactos de Covid-19.

Fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han insistido en declaraciones a Europa Press que la empresa ganó un concurso público el 1 de octubre de 2018 que contemplaba una prórroga de cuatro años con un sistema de 2+1+1, es decir, una duración inicial de dos años ampliables, año a año, hasta los cuatro.

Así, el Ejecutivo catalán ha prorrogado la gestión del servicio telefónico 061 CatSalut Respon, a cargo de Ferrovial, por un año con un importe de cerca de 10 millones de euros.

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS

Desde el SEM han resaltado que el contrato referente al seguimiento de contactos de casos positivos, a cargo de Ferroser --una filial de Ferrovial--, no se ha prorrogado y su vigencia es hasta el 31 de mayo de 2021.

Este segundo se trata de un contrato de emergencia que se formalizó el pasado 1 de junio a raíz de "la necesidad de responder a una situación de emergencia" como la derivada de la pandemia de coronavirus.

Desde el SEM han concretado que "la contratación de emergencia es un mecanismo previsto en el articulo 120 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".

El importe de la contratación a Ferroser estipula un techo de 17,5 millones de euros, previsto en "el peor de los escenarios", pero que con la previsión actual se calcula un gasto total de 9 millones, han explicado desde el SEM.

Al ser preguntada por si se revertirá dicho contrato, Vergés ha defendido que "hasta el momento no ha sido posible" y no se hará hasta que no haya una alternativa construida, por lo que el servicio se está prestando.

Desde el SEM han argumentado que se encargó el seguimiento de los contactos a Ferroser porque Ferrovial ya prestaba servicio con el 061 y "se consideró que la empresa tenía más facilidad para responder a esta contratación de emergencia".

Han asegurado que "el seguimiento de contactos no forma parte del rastreo" epidemiológico sino que es una tarea exclusivamente administrativa --no es sanitaria, a su juicio-- y, por lo tanto, la desarrollan gestores administrativos.