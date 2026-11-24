La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

GIRONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado a la Agència de Residus de Catalunya (ARC) a destinar 2,9 millones de euros al mantenimiento y gestión del complejo de tratamiento de residuos de Solius, en la comarca del Baix Empordà de Girona.

Lo ha dicho en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes en el que también se ha aprobado otros 2 millones para completar el centro de residuos del Alt Empordà (Girona) y a impulsar el Parc Circular Mataró-Maresme (Barcelona).

En concreto, el primero recibirá 383.417 euros para acabar las actuaciones complementarias al centro, mientras que el parque circular recibirá una subvención directa de 1,8 millones de euros para implantar el equipamiento y las instalaciones para la gestión de residuos voluminosos.