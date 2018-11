La Generalitat dice que no hay menores tutelados entre los 15 detenidos en Santa Coloma (Barcelona)

Actualizado 12/11/2018 13:45:18 CET

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud del Govern, Georgina Oliva, ha afirmado este lunes que no hay ningún menor de edad tutelado por la Generalitat entre los 15 detenidos por presuntamente agredir a una pareja en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y actualmente se comprueba si dos de ellos son menores de edad.

En declaraciones a los medios, ha explicado que los nombres con los que se han identificado no constan en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), pero si resultan ser menores sin referentes familiares se les tutelará, y ha añadido que entre el resto hay un joven extutelado, que pasó por el sistema de protección hace unos tres años, actualmente estaba desvinculado de éste y tiene cerca de 20 años.

Ha indicado que en caso de que dos fueran menores y estuvieran viviendo en una casa ocupada en malas condiciones, "estaría bien" que el ayuntamiento lo hubiera comunicado, ya que si los servicios sociales básicos veían una situación crítica, tenían que transmitirlo a Fiscalía o a equipos especializados, y habría intervenido la Generalitat.

"Nosotros hemos tenido conocimiento de esta existencia a través de los medios de comunicación. Obviamente esta información ya la tenemos y por lo tanto ya estamos actuando, e intervendremos si hace falta", como ha ocurrido en otros casos en otros municipios que lo han comunicado.

NO ESTIGMATIZAR AL COLECTIVO

Respecto al comunicado que ha emitido el consistorio de Santa Coloma, ha pedido tratar con mucho cuidado estas informaciones y no desprender conclusiones de situaciones no comprobadas, ya que hablar de tutelados o de menores extranjeros cuando no se tiene la información de que lo son "contribuye a estigmatizar a este colectivo y hace un flaco favor a su integración social".

Ha destacado que en ningún caso este suceso es algo ejemplificante del colectivo y no puede hacerse una generalización: "Quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad y a no estigmatizar el colectivo de jóvenes que han emigrado solos" así como a todos los niños que están en el sistema de protección".

Al preguntársele si se ha hablado desde el departamento con el Ayuntamiento de Santa Coloma, ha explicado que se hace a través del conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, y su gabinete: "Estamos en contacto permanente con la alcaldesa y por lo tanto también estamos a su disposición".

Se ha puesto al servicio de los ayuntamientos para trabajar si hay menores de edad en situación de vulnerabilidad: "Que nos lo comuniquen, que haremos lo que nos toca hacer, que es avisar a Fiscalía, actuar desde la Dgaia, si es una situación de riesgo grave, pedir a los jueces o pedir a los cuerpos policiales que intervengan", e introducir todo niño o joven que lo requiera en el sistema de protección.

CASOS DERIVADOS A JUSTICIA

Al ser consultada por un hipotético aumento de delitos vinculados al colectivo de menores migrantes, ha asegurado que no le constan estos datos y que la preocupación de la Generalitat se centra en acoger a todo el mundo y desestigmatizar a los niños tutelados: "Ellos desayunan con estos titulares, y por lo tanto se sienten también atacados", ha lamentado.

En estos momentos el sistema de protección atiende a 2.850 jóvenes menores extranjeros que han hecho un proceso migratorio: "El porcentaje de niños de este colectivo que estamos derivando a Justicia juvenil o que tenemos que atenderlos en recursos más especializados como los terapéuticos es muy pequeño, que ni siquiera llega al 2% o al 3%", ha indicado.