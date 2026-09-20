La Generalitat firmará un acuerdo internacional para reducir las emisiones de metano

Archivo - Cristina Massot - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat firmará un acuerdo internacional para impulsar la reducción de las emisiones de metano, uno de los gases que más contribuye al calentamiento global, durante la Semana del Clima de Nueva York que se celebra del 20 al 27 de septiembre.

La adhesión a esta iniciativa está alineada con el "compromiso de Catalunya con las políticas de mitigación del cambio climático", informa este domingo el Govern en un comunicado.

La delegación catalana en el evento, encabezada por la secretaria general del Departamento de Agricultura, Cristina Massot, participará en varias sesiones dedicadas a compartir buenas prácticas y experiencias en ámbitos como el calor extremo, la descarbonización de la economía o la resiliencia climática de los territorios.