La Generalitat implementará el primer servicio de alta velocidad entre Tortosa y Barcelona

La Generalitat implementará en febrero el primer servicio de alta velocidad entre Tortosa (Tarragona) y Barcelona, que conectará ambas ciudades en 1 hora y 35 minutos, operado por Renfe y con un coste de 2,5 millones de euros.

El nuevo servicio permitirá llegar a la estación de Sants a las 8 horas con un recorrido de poco más de 90 minutos y paradas intermedias en Aldea, Hospitalet de l'Infant, Cambrils y la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona, ha informado la Generalitat este jueves en un comunicado.

La administración catalana ve "imprescindible" complementar la oferta planteada por Renfe una vez se ponga en funcionamiento la variante de Vandellòs (Tarragona), que comporta una disminución de servicios ferroviarios para las Terres de l'Ebre porque los Euromeds dejan de parar en Aldea.

Para mejorar la conexión entre las Terres de l'Ebre y Barcelona en hora punta de la mañana, también se ha acordado modificar el horario de un servicio Talgo, que llegará a Barcelona a las 10.05 horas.

En una segunda fase, el Govern prevé poner en marcha un servicio de lanzadera entre Tortosa y el Camp de Tarragona que pueda hacer dos frecuencias al día y permita enlazar con algunos servicios Avant y otros servicios de alta velocidad que ya existen ahora.

El secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, que ha anunciado el nuevo servicio en la Mesa de la Movilidad de les Terres de l'Ebre, ha criticado "la indefensión" de la administración catalana con la nueva oferta ferroviaria.

"No hemos sabido los servicios de Renfe hasta mediados de diciembre y, por tanto, hemos tenido una limitada capacidad para poder actuar. En este contexto, reafirmo que es una oferta insuficiente, que no nos complace y no cubre ni las expectativas ni las necesidades en el territorio", ha criticado.