La Generalitat impulsa más de 500 horas de formación en igualdad y corresponsabilidad en 2025

Archivo - La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Equidad en los Trabajos y Corresponsabilidad de la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha impulsado 513 horas de formación en igualdad y corresponsabilidad este 2025, ha informado el departamento en un comunicado este martes.

Con esta oferta formativa, el departamento "da un paso más" en el acompañamiento a las organizaciones para que puedan incorporar de manera real y efectiva la perspectiva de género en su funcionamiento cotidiano.

Las sesiones, abiertas a todos pero especialmente dirigidas a equipos directivos, responsables de recursos humanos, agentes de igualdad y representantes sindicales, han abordado cuestiones para "avanzar hacia organizaciones más igualitarias".

Han tratado temas como la elaboración y seguimiento de los planes de Igualdad y Feminismo hasta las políticas de conciliación, el teletrabajo con perspectiva de género y la desconexión digital, para "ofrecer conocimiento aplicable y herramientas prácticas que ayuden a transformar la cultura y modelos organizativos".

Se han hecho 50 acciones formativas y han participado 1.319 personas, de las que un 53,4% han sido mujeres, un 46,3% hombres y un 0,4% personas no binarias; y 8 de las sesiones han sido de introducción a la igualdad de género en el ámbito laboral y las otras 42 han sido formaciones especializadas de igualdad en el trabajo y reorganización de tiempos y corresponsabilidad.