La Generalitat y Microsoft ponen en marcha tres proyectos para mejorar la sostenibilidad con IA

Cuentan con una beca de formación de Microsoft que incluye 15.000 dólares para el uso de 'cloud'

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y Microsoft han puesto en marcha tres proyectos innovadores para mejorar la sostenibilidad ambiental mediante la inteligencia artificial (IA), ha informado la Conselleria de Políticas Digitales en un comunicado este miércoles.

Estos proyectos son los seleccionados del 'hackatón' que organizaron junto al Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (Cidai) en el que diferentes grupos de trabajo presentaron sus iniciativas, una iniciativa que se enmarca en el protocolo de colaboración entre la Generalitat y Microsoft para la innovación del sector TIC en Catalunya.

Los elegidos han recibido una beca de financiación de Microsoft que incluye formación, asesoramiento técnico, apoyo por parte de expertos de la compañía y hasta 15.000 dólares para utilizar la plataforma 'cloud' de Microsoft Azure.

LOS PROYECTOS

Uno de los proyectos premiados está diseñado por un equipo multidisciplinar formado por Cetaqua, Eurecat, Aigües de Manresa y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), y propone la implementación de soluciones tecnológicas para aumentar la información disponible de las cuencas y elaborar un "gemelo digital" que permita anticipar problemas en la red hidráulica.

El segundo propone mejorar el sistema de drones de seguimiento de la fauna silvestre gracias a la incorporación de la IA y de recursos de Microsoft Azure para automatizar el análisis de los datos recaudados, lo que reducirá el tiempo y el coste del proceso y permitirá monitorizar áreas más grandes.

Y el tercero se basa en la detección de la contaminación en plantas de tratamiento de aguas residuales para reducir su huella ambiental, y se centrará en las depuradoras de Sant Feliu de Llobregat y Montornès del Vallès (Barcelona) gestionadas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Consorcio Besòs Tordera.

JORDI PUIGNERÓ

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha destacado que las iniciativas son "un claro ejemplo de los resultados que se pueden obtener gracias a la aplicación de la IA a favor de la sostenibilidad, y de la necesidad de hacerlo mediante la colaboración público privada".

En esta línea, el presidente de Microsoft España, Alberto Granados, ha señalado que solo se podrán superar los retos medioambientales "si empresas, gobiernos, administraciones públicas y centros de investigación o universidades trabajan unidos".

El director del Cidai, Joan Mas, ha apuntado: "Iniciativas como las que propone Microsoft permiten que el Cidai pueda emprender una de sus misiones principales, que consiste en dinamizar el ecosistema empresarial y de conocimiento para la diseminación de la IA".