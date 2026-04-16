La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional (FP) de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciado que la Generalitat no renovará el concierto a 241 grupos por mantener la segregación por sexo y, por lo tanto, pasarán a ser grupos de la privada.

En respuesta a una interpelación de la diputada de la CUP Pilar Castillejo este miércoles en el pleno del Parlament, Niubó ha subrayado que "no habrá ningún tipo de financiación a ningún centro en ninguna etapa que segregue por sexo" y ha afirmado que se trata de una línea roja para el Ejecutivo.

"La coeducación no es un detalle, es una exigencia democrática y un principio rector del Servei d'Educació de Catalunya", y ha asegurado que la no renovación de conciertos no dejará a ningún alumno sin escolarización.

Niubó ha destacado que el Govern "no defiende la renovación de conciertos por inercia ni para proteger ningún interés particular", sino para ordenar el sistema educativo con criterios de servicio público.

Asimismo, ha explicado que en el curso 2026-2027 se incrementará el módulo con el que se financia la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de su situación socioeconómica, pasando de los 988 euros actuales a 1.181 euros.