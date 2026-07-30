La Generalitat presenta la candidatura de gigafactoría de IA en Móra la Nova (Tarragona)

Archivo - El conseller de Salud en funciones Albert Dalmau, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha confirmado que el Govern ha presentado la candidatura para construir una gigafactoría de IA en Móra la Nova (Tarragona) tras la apertura del proceso por parte de la Comisión Europea.

"Catalunya ha presentado una propuesta ganadora, pensada para que Catalunya se convierta en un referente en IA", ha dicho en declaraciones a la prensa este jueves.

El conseller ha recordado que el proyecto ha sido impulsado junto al Gobierno y un consorcio liderado por Telefónica, Banco Santander y ACS, y tendrá una inversión mínima de 1.500 millones de euros.