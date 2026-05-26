La Generalitat ratifica la compra de 1.094 viviendas a InmoCaixa por 90 millones

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha ratificado el acuerdo del Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), celebrado el pasado 14 de mayo, para adquirir 1.094 viviendas, 1.014 aparcamientos y 239 trasteros propiedad de InmoCaixa y situados en 14 municipios distintos de todo el territorio, mediante una inversión aproximada de 90 millones de euros.

Con este trámite administrativo se materializa y se amplía la adquisición de 1.094 viviendas ya anunciada a finales de 2025 por el Govern, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

De entre las viviendas, destaca la compra de 186 pisos en Barcelona, 112 en L'Hospitalet de Llobregat, 84 en Cornellà de Llobregat, 120 en Sant Just Desvern, 111 en Sentmenat y 192 en Sitges (Barcelona).