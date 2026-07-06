La Generalitat refuerza la atención primaria contra los efectos del calor con 10,35 millones

Archivo - Fachada de la Conselleria - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat desplegará y coordinará nuevas medidas para afrontar el calor intenso o muy intenso dentro del Plan operativo para prevenir los efectos del calor (Pocs), con un presupuesto de 10,35 millones de euros para reforzar la atención primaria.

Los centros de atención primaria (CAP) adaptarán los horarios de apertura y cierre a la demanda prevista, y las zonas con más demanda sumarán 972 profesionales adicionales de distintos perfiles, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

También se reforzarán los dispositivos de urgencias en las zonas más tensionadas, como las costeras y turísticas, y se ampliarán los horarios de los puntos de atención continuada (PAC) y sus equipos.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) intensificará su presencia con unidades de apoyo vital básico y avanzado e incrementará sus recursos con 21 ambulancias adicionales.

En atención hospitalaria, el sistema público dispondrá de un mínimo del 84% de camas abiertas en agosto y del 90% en julio y septiembre.

La planificación quirúrgica se organizará de forma que los centros puedan hacer vacaciones pero asegurando en todo momento "una respuesta adecuada a las necesidades reales" y a la población estacional, y se garantizará la actividad quirúrgica que no acepta demora.