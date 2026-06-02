La Generalitat traslada al Vaticano la "importancia del catalán" ante la visita del papa León XIV

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern ha trasladado al Vaticano "la importancia del catalán" para Catalunya ante la visita del papa León XIV los días 9 y 10 de junio.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu este martes ha recordado que no corresponde al Govern la organización de los actos litúrgicos ni el idioma en el que se realizan, aunque ha asegurado que se ha encontrado "receptividad" y sensibilidad por parte del Vaticano en esta cuestión.

Así se ha expresado después de que este lunes se conociera que el Papa incluirá el catalán en la misa en la Sagrada Familia de Barcelona por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, pero no en la bendición de la Torre de Jesucristo, según el misal del viaje del pontífice a España.

Paneque ha remarcado que esta visita "en sí misma ya muestra el interés y la estima" por Catalunya y ha calificado como histórico este viaje.

"Creo que la importancia se tiene que poner en el hecho de la visita y el reconocimiento que implica esta visita", ha dicho, y ha añadido que el ejecutivo comparte con el pontífice valores humanistas que, asegura, definen al Govern.

La consellera ha destacado la presencia de León XIV en la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família en el marco del Any Gaudí y ha subrayado que León XIV es un "referente moral" para muchas personas.