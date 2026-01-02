Girona impulsa un plan para detectar patologías o desperfectos en todos los puentes de la ciudad

Pont d'en Gómez, en Girona - AJUNTAMENT DE GIRONA

GIRONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Girona ha impulsado un plan para revisar todos los puentes de la ciudad para así detectar y poder actuar de forma preventiva ante posibles patologías o desperfectos en los mismos.

Así, en los próximos años se harán inspecciones y evaluaciones que determinen el estado actual de los puentes, su capacidad para resistir las cargas de servicios, y se prevé que los servicios técnicos que se contraten propongan medidas preventivas para alargar la vida útil de las estructuras y actuaciones de reparación y mantenimiento, informa el consistorio este viernes en un comunicado.

Algunas de las actuaciones del plan se iniciaron en 2025, y el resto se desarrollará hasta 2029, y en paralelo, y tras haberse evaluado la posibilidad de cubrir del río Onyar a su paso por la plaza de Catalunya, se estudiarán "las acciones necesarias en función de las conclusiones".