El Gobierno y el AMB han construido o entregado 860 viviendas de las 1.147 proyectadas desde 2020

David Lucas visita 3 promociones en Molins de Rei (Barcelona) - AMB

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ya han construido o entregado unas 860 viviendas de las 1.147 proyectadas entre 2020 y 2024, con el objetivo de hacer frente a la crisis de la vivienda y aumentar la oferta asequible.

Lo ha explicado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, en una visita a 3 promociones de vivienda asequible en Molins de Rei (Barcelona), junto al gerente del AMB, Ramon Torra; la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, y el concejal Iván Mustieles.

Lucas ha afirmado que tres de cada cuatro viviendas acordadas entre el Ejecutivo central y el AMB ya están disponibles para la ciudadanía, no solo cumpliendo los objetivos marcados, sino haciéndolo "con eficiencia energética, calidad arquitectónica y viviendas dignas".

Por su parte, Torra ha destacado las 3 promociones de Les Guardioles son el "ejemplo perfecto de cómo la colaboración interadministrativa se traduce en realidades palpables para mejorar la vida de los ciudadanos".

Finalmente, Mustieles ha explicado que el consistorio empezó el camino cuando el barrio era "prácticamente montaña, y ahora que se ha consolidado su desarrollo ofrece cerca de un 50% de vivienda de protección oficial".

LES GUARDIOLES

Las promociones visitadas, concretamente las fases 1 y 2 de Les Guardioles, Les Guardioles R10 y Les Guardioles R13, suman un total de 196 pisos, 140 de los cuales en régimen de alquiler asequible.

Forman parte del protocolo de colaboración firmado en 2020 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Generalitat y el AMB con el objetivo de construir 1.206 viviendas en 4 años, de las cuales se han proyectado 1.147 con una aportación de 21,6 millones por parte del Ejecutivo central.

En concreto, en 2021 se impulsaron 327 viviendas en Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Viladecans y Sant Andreu de la Barca, y en 2022 se 300 repartidas entre el Masnou, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans.

En 2023, se proyectaron 254 viviendas para Cornellà de Llobregat, Montgat, Sant Vicenç dels Horts y Sant Just Desvern, y en 2024 se previó la promoción de 265 habitatges en L'Hospitalet de Llobregat, Viladecans y Tiana, actualmente en fase de redacción.