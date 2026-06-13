Gobierno y Barcelona acuerdan la cesión gratuita a la ciudad de 62,8 hectáreas del litoral

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Barcelona han llegado a un acuerdo mediante el cual el Estado cederá de manera gratuita a la ciudad la propiedad de 62,8 hectáreas del litoral de la ciudad, concretamente 5,2 kilómetros de franja litoral que van desde la calle de Pepe Rubianes hasta el inicio del término municipal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Estos terrenos incluyen la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum y la adyacente zona de baños, en el marco de un acuerdo que supone modificar la "última" demarcación de la zona maritimoterrestre (ZMT) del año 2009, ha informado el consistorio en un comunicado este sábado.

Los diferentes proyectos de transformación del frente marítimo que se tienen que ejecutar en los últimos años suponen una inversión estimada superior a los 100 millones de euros y, con este acuerdo, el ayuntamiento tendrá la propiedad exclusiva de más de la mitad del litoral de la ciudad, con el compromiso de que estos terrenos no se destinarán a actividades que generen lucro económico.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha calificado el acuerdo de histórico y ha destacado que las actuaciones en marcha tienen que ver con la adaptación climática, el mantenimiento de playas y la creación de nuevos espacios verdes, y ha agradecido al Gobierno su predisposición: "Con el actual Gobierno de España llegamos a acuerdos que benefician a la ciudad y dan plena capacidad al Ayuntamiento".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha remarcado que es un acuerdo muy bueno para Barcelona porque permitirá "a la administración más cercana actuar de primera mano en la zona", y ha añadido que quedan años de progreso y gestión por parte del ejecutivo y la alcaldía de Barcelona para mejorar el bienestar de la ciudadanía.

ACUERDO DE CESIÓN

Las 62,8 hectáreas comprenden cerca de 354.000 m2 de parques y zonas verdes, 206.500 m2 de viales y unos 68.200 m2 de equipamientos públicos.

Según el consistorio esta cesión eliminará las dudas que podía generar la titularidad del espacio a la hora de hacer mantenimiento y conservación y las decisiones sobre estos terrenos las tomará la ciudad.

El acuerdo no incluye los espacios de aprovechamiento económico que se utilizan actualmente, como son el centro comercial de la zona, los locales de ocio nocturno o las oficinas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y tampoco se incluyen los inmuebles que fueron subastados por el Estado anteriormente, que corresponden a un hotel, una gasolinera y un restaurante.

El Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento continuarán negociando sobre las propiedades de titularidad estatal que están ubicadas entre la plaza del Mar y el resto del litoral.