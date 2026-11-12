Gobierno y Generalitat acuerdan mejorar la AP-7 y la AP-2 y avanzar en el traspaso de la R1

También más participación de Catalunya en las decisiones de los aeropuertos

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat ha acordado mejoras en la AP-7 y la AP-2, avanzar en el traspaso de la R1 de Rodalies y una mayor participación de Catalunya en las decisiones de los aeropuertos, informa el Govern en un comunicado este jueves.

En concreto, la Comisión ha acordado impulsar la modificación del convenio firmado el 19 de noviembre para acelerar y ampliar las actuaciones de mejora de la conectividad de la AP-7 y la AP-2.

El Govern ha explicado que "la evolución al alza del tráfico y las nuevas necesidades en estos ejes viarios hacen necesario ampliar el alcance de las actuaciones previstas inicialmente".

La modificación permitirá incluir la rehabilitación del firme en ambas autopistas para mejorar la seguridad y funcionalidad, con un importe estimado de 75 millones de euros, que el Govern prevé realizar durante 2027 en las provincias de Tarragona, Girona y Barcelona.

FERROCARRILES

La reunión ha servido para avanzar en el traspaso de la R1 de Rodalies y establecer los trabajos que se deberán llevar a cabo para hacer posible el cambio de gestión de la infraestructura con todas las garantías jurídicas, económicas, técnicas y operativas.

Se ha encargado al grupo de trabajo del traspaso que impulse las modificaciones normativas necesarias para que el nuevo marco jurídico garantice la correcta gestión de la infraestructura, la seguridad operacional ferroviaria, la interoperabilidad de la red y el cumplimiento de la normativa europea.

También deberá proponer y tramitar los instrumentos jurídicos que articulen la relación de la Generalitat con Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

El acuerdo subraya que el traspaso deberá disponer de los recursos necesarios para hacerlo efectivo y que se deben mantener los compromisos de inversión previstos en el Plan de Rodalies.

Por otro lado, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que se ha celebrado telemáticamente, ha acordado un conjunto de transferencias del Estado a la Generalitat para la prestación de servicios ferroviarios en Catalunya entre 2025 y 2028 por valor de 1.148,7 millones de euros.

También se han pactado las transferencias para incrementar el servicio de las líneas RL3 y RL4 de Lleida entre 2026 y 2028 por 15,4 millones y una aportación extraordinaria de 78,6 millones para inversiones en esta línea, así como 36,75 millones en concepto de actuaciones complementarias a los planes alternativos de transporte por las afectaciones de 2026.

Además, ambos ejecutivos han acordado impulsar la Línea Orbital Ferroviària, que deberán "construir con la mayor brevedad posible".

AEROPUERTOS

La Comisión también ha acordado la creación de un Órgano Bilateral Aeroportuario que debe ser un "espacio estable de cooperación" para reforzar la participación del Govern en la planificación de las decisiones estratégicas en los aeropuertos de Barcelona, Girona-Costa Brava, Reus (Tarragona) y Sabadell (Barcelona).

De esta forma, la Generalitat podrá participar en la definición de la estrategia aeroportuaria de Catalunya y hacer propuestas de cambio antes de elaborar los planes directores de los aeródromos.

El órgano también deberá elaborar un documento propio de estrategia aeroportuaria de Catalunya, abordando las sinergias entre los aeropuertos titularidad de Aena y el resto de infraestructuras en Catalunya.

Además, podrá evaluar las necesidades de conectividad aérea de Catalunya y promover nuevas rutas, así como mejorar la conexión con el resto de modos de transporte.

CATALÁN Y ACCIÓN EXTERIOR

El encuentro ha servido para constituir un grupo de trabajo para impulsar la colaboración y las actuaciones de promoción del uso del catalán en las relaciones del Gobierno con los ciudadanos.

Entre las líneas de actuación están la ampliación de la formación en catalán del personal de la Administración General del Estado en Catalunya y ampliar progresivamente la disponibilidad del catalán en las páginas web del Gobierno.

Además, han activado la subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, que tiene el objetivo de reforzar la participación de la Generalitat en los asuntos de la Unión Europea.