El Govern activa un paquete de "medidas estratégicas" para el futuro del Pirineo

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante las jornadas en Tremp (Lleida) - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA, 7 (EUROPA PRESS)

El Govern de la Generalitat ha desplegado un paquete de "medidas estratégicas" destinadas al futuro del Pirineo en ámbitos como las carreteras, la conectividad digital y la investigación agroalimentaria para mejorar la calidad de vida, generar oportunidades económicas y garantizar la cohesión territorial, según han informado en un comunicado este sábado.

Se ha anunciado en la jornada 'Diàlegs per Lleida' que se ha celebrado en Tremp (Lleida) y que ha contado con la presencia del conseller de Presidencia, Albert Dalmau y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

Así, se ha anunciado que se ha licitado el estudio informativo y estudio de impacto ambiental para la mejora global de la carretera N-260 en el tramo entre Xerallo y el Pont de Suert (Lleida), y que estos analizarán diversas alternativas de trazado, incluida una variante en túnel para evitar el paso por el coll de la Creu de Perves.

La actuación, valorada en 280 millones de euros se enmarca en el convenio de gestión firmado con el Gobierno para la mejora del Eje Pirenaico y tiene como objetivo ejecutar las obras de la variante hasta el año 2033.

150 de los 260 millones firmados en el convenio de gestión del Eje Pirenaico se dedicarán a la variante de Perves, mientras que los 110 millones restantes se destinarán a otros proyectos.

Dalmau, durante la apertura de la jornada, ha destacado que "por la vía de los hechos y de los acuerdos se hace avanzar el país" y ha reivindicado que se están poniendo las bases de un crecimiento sólido, textualmente.

35,5 MILLONES EN CARRETERAS DE ACCESO

Paralelamente a la mejora de la N-260 el Govern también avanza en otros ejes "estratégicos" para el Pirineo y se han licitado las obras de condicionamiento del tramo de la carretera L-512 entre el Pont d'Alentorn y Vall-llebrera (Lleida), con una inversión de 22 millones de euros, y está previsto que las obras inicien este otoño.

Por otra parte, respecto a la C-28, que conecta el Pallars Sobirà (Lleida) con la Val d'Aran se impulsarán actuaciones para mejorar la seguridad y la funcionalidad de la vía.

Además, este trimestre se licitarán obras por valor de 3 millones de euros para implantar medidas de protección ante aludes en el port de la Bonaigua (Lleida).

FIBRA ÓPTICA PÚBLICA

La jornada también ha servido para anunciar un acuerdo con el Ministerio de Transportes para desplegar la red de fibra óptica de titularidad pública.

En este sentido, se prevé que el proyecto del primer tramo entre Puigcerdà y la Seu d'Urgell (Lleida), de 47 kilómetros, esté redactado este mes de marzo para su aprobación y posterior licitación.

NUEVO CENTRO IRTA

Además, se creará el primer centro del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en el Pirineo, que se presentará el próximo 19 de febrero.

Ordeig ha destacado que el nuevo centro es "una oportunidad única para el Pirineo catalán" y ha remarcado que el IRTA es un centro de referencia que integra una visión global con el arraigo al territorio, textualmente.