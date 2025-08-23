El Govern amplía la oferta de servicios digitales para catalanes residentes en el extranjero

Archivo - El conseller Jaume Duch - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Se accederá a 22 trámites nuevos en becas y premios, salud, talento y memoria histórica

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha ampliado la oferta de servicios digitales dirigidos a los catalanes residentes en el extranjero con la incorporación de nuevos trámites en los ámbitos de becas y premios, salud, talento y memoria histórica.

Así, la oferta pasa de los 122 trámites que se ofrecen actualmente a 144, un aumento del 16,44%, informa la Conselleria de UE y Acción Exterior en un comunicado este sábado.

El conseller, Jaume Duch, ha subrayado que los catalanes que viven fuera "también son una prioridad" y que estos nuevos trámites les facilitarán la vida práctica.

En el ámbito de la salud, a partir de ahora los catalanes en el exterior pueden gestionar el alta en la aplicación La Meva Salut y la programación de visitas en los centros de atención primaria.

También pueden participar en trámites para pedir becas y premios como las Beques Catalunya Internacional, las ayudas Canigó - Francesc Vendrell, becas para la traducción de obras literarias y premios como el Premi Internacional Catalunya o el Premi Ramon Margalef d'Ecologia.

En el ámbito de talento se incorporan dos trámites para acreditar profesionales como asesores o mentores en el marco de los programas de la agencia Acció de la Generalitat.

"COMPROMISO" CON LA MEMORIA HISTÓRICA

Entre los nuevos servicios digitales, varios de ellos se enmarcan en el "compromiso con la recuperación de la memoria democrática", según destaca el Govern.

En este sentido, se habilitan tres trámites: la búsqueda de documentación de las personas que sufrieron la guerra civil, la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto y la solicitud de indemnizaciones, además de un nuevo servicio específico para la reparación jurídica de las víctimas.