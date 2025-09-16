El Govern aprueba una declaración por el Día contra la Explotación Sexual y aboga por erradicarla

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras la primera reunión del Govern del nuevo curso político, en el Palau de la Generalitat, a 16 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern ha autorizado al Servei - David Zorrakino - Europa Press

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora el próximo 23 de septiembre, en la que aboga por erradicar y sensibilizar este tipo de violencia machista.

La declaración subraya la necesidad de abordar esta problemática con un "enfoque integral y multidisciplinario", para proteger así los derechos humanos de las víctimas, informa en un comunicado tras la celebración del Consell Executiu.

Además, pretende reforzar el compromiso colectivo para eliminar estas prácticas a través de acciones coordinadas a escala local, nacional e internacional, así como promover la adopción de políticas públicas y el refuerzo de la cooperación internacional para poner fin a la explotación sexual y al tráfico de mujeres, niñas y niños.