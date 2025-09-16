El Govern aprueba una declaración por el Día contra la Explotación Sexual y aboga por erradicarla

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras la primera reunión del Govern del nuevo curso político, en el Palau de la Generalitat, a 16 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern ha autorizado al Servei
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras la primera reunión del Govern del nuevo curso político, en el Palau de la Generalitat, a 16 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern ha autorizado al Servei - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 14:55

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora el próximo 23 de septiembre, en la que aboga por erradicar y sensibilizar este tipo de violencia machista.

La declaración subraya la necesidad de abordar esta problemática con un "enfoque integral y multidisciplinario", para proteger así los derechos humanos de las víctimas, informa en un comunicado tras la celebración del Consell Executiu.

Además, pretende reforzar el compromiso colectivo para eliminar estas prácticas a través de acciones coordinadas a escala local, nacional e internacional, así como promover la adopción de políticas públicas y el refuerzo de la cooperación internacional para poner fin a la explotación sexual y al tráfico de mujeres, niñas y niños.

Contador