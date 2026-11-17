Sílvia Paneque en rueda de prensa tras el Consell - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado la suscripción al protocolo que marca las líneas generales del apoyo institucional al proyecto Connect Health, un nuevo programa que se incorporará al cartel del Mobile World Congress (MWC) y al 4YFN para crear un espacio internacional de encuentro entre el ecosistema tecnológico global y los principales agentes de la salud.

El Connect Health, presentado durante la reunión del patronato de la Fundació Mobile World Capital Barcelona del 5 de noviembre, debutará en la edición 2027 del MWC (que se celebrará en Barcelona del 1 al 4 de marzo), informa el Govern en un comunicado sobre los acuerdos del Consell Executiu de este martes.

Reunirá a profesionales sanitarios, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, compañías tecnológicas, proveedores de conectividad, empresas emergentes, inversores, responsables políticos e investigadores.

El evento tendrá 4 ejes: la IA y los datos sanitarios; los nuevos modelos de atención conectada, preventiva y centrada en el paciente; la aplicación de la IA en la investigación, el desarrollo de fármacos y la medicina personalizada; y la equidad en salud, la atención integrada, las terapias digitales y el envejecimiento saludable.

El protocolo lo rubricarán próximamente la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio para la Transformación Digital.