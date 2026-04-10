El Govern capacitará a 400 empresas para que entren en el sector de defensa y seguridad

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - GENERALITAT

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado la creación de un programa para capacitar a hasta 400 empresas catalanas para que entren en el sector de la seguridad y la defensa, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Lo ha dicho en la clausura del encuentro 'Oportunidades empresariales en el sector de la seguridad y la defensa', que se ha celebrado este viernes y en el que también ha participado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Sàmper ha destacado el reto de reforzar la autonomía estratégica de Europa, lo que requiere "inversiones masivas" y la consecuente generación de oportunidades industriales para los territorios que tengan capacidad productiva, tecnológica y exportadora.

HEREU

Hereu, por su parte, ha destacado la aportación del programa IN+DEF del Gobierno para "conectar a actores industriales que hasta ahora no trabajaban juntos".

"Hemos abierto nuevas relaciones entre sectores, empresas y territorios. Hemos creado espacios en los que antes no había interacción. Y con esto ganamos nuevas oportunidades para las empresas, pero sobre todo, para pymes y autónomos", ha dicho.