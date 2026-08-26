El Govern crea un gemelo digital "pionero" para optimizar el tráfico y prevenir incidencias viales

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, durante una rueda de prensa este miércoles en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha impulsado un gemelo digital para la red vial, un proyecto "pionero y referente" incluido en el Programa de Carreteras Conectadas e Inteligentes, que permitirá reproducir digitalmente el estado de las carreteras en tiempo real y que facilitará una gestión más eficiente de la movilidad, así como una mejor respuesta ante incidencias y situaciones de emergencia.

Así lo han anunciado este miércoles en una rueda de prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición ecológica, Sílvia Paneque.

El proyecto, con un término de ejecución de 36 meses y un coste de 7,09 millones de euros (con un 40% de financiación de fondos europeos), se implementará inicialmente en 326 kilómetros de autopistas y carreteras del entorno del área metropolitana de Barcelona, incluyendo la Ronda de Dalt, la C-31 y la C-32, por las que circulan 800.000 vehículos diariamente, de los que 90.000 (un 11%) son pesados.

Parlon ha afirmado que esta herramienta, que ha empezado a desarrollarse en mayo de este año, "permite, a través de la incorporación de la tecnología, tomar decisiones no solo reactivas", sino que permitirá realizar predicciones en base a la información recopilada en tiempo real y anticiparse a la gestión de las problemáticas que puedan surgir.

En este sentido, la consellera de Interior ha destacado que esta herramienta, desarrollada con financiación público-privada, permitirá tomar decisiones que ayuden a prevenir la siniestralidad o, en casos de congestión, facilitar información a los usuarios a través de los paneles.

Por su parte, Paneque ha subrayado que "no es una herramienta más, sino un cambio de gestión en la red viaria catalana" y que el objetivo es ir ampliando y aplicando este modelo al resto de la red vial catalana con la previsión de que esté totalmente operativo en 2029.

INTERDEPARTAMENTAL

El plan, desarrollado por los departamentos de Territorio, Interior y de Economía de la Generalitat, junto con el Servei Català de Trànsit (SCT), permitirá, por primera vez, integrar en un sólo modelo todos los sistemas de control, con capacidad de autoevaluarse, lo que ayudará a "tomar decisiones, tanto en el ámbito estratégico como táctico y operativo", ha subrayado Parlon.

El hecho de "conectar infraestructura e inteligencia" con una herramienta que funciona como una réplica virtual de la red viaria catalana ayudará a vertebrar mejor el territorio, a tener un sistema de carreteras más seguro y a hacerlo más eficiente y más sostenible, además de permitir tomar decisiones más rápidas y acertadas, ha afirmado Paneque.