El Govern destina 500.000 euros a un proyecto de Acnur para personas desplazadas en Mozambique

Personal de Acnur. - GOVERN

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado destinar 500.000 euros a un proyecto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para reforzar la protección y la asistencia a las personas desplazadas y comunidades de acogida en la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique.

La intervención se despliega durante todo el 2026 en el distrito de Chiure y en la capital provincial, Pemba, y se centra en la promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la inclusión de las personas con discapacidad, ha informado el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El proyecto promueve la creación y dinamización de espacios seguros para mujeres y niñas, acciones de sensibilización comunitaria e iniciativas de empoderamiento económico, y refuerza las medidas de protección dirigidas a personas supervivientes de violencia sexual, además de facilitar a las personas con discapacidad el acceso a aparatos de movilidad.

La intervención se desarrolla bajo el liderazgo del gobierno provincial de Cabo Delgado y es implementado por Acnur junto a los servicios provinciales de acción social.

Desde el año 2022 la Generalitat, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ha hecho diversas contribuciones a Acnur para dar respuesta a la crisis de Cabo Delgado: una subvención de 290.000 euros en 2022; 400.000 en 2023; 295.000 en 2024 y 250.000 en 2025.

Las actuaciones han ido orientadas, sobre todo, al sector de la protección, con atención a la lucha contra la violencia de género, la promoción de espacios seguros, la convivencia entre población desplazada y comunidades de acogida y el fortalecimiento de los servicios públicos.