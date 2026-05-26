El Govern destina 4 millones a la UVic-UCC para bajar el precio de matrícula del grado en Medicina

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BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado otorgar una subvención directa a la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), por un importe de 4 millones de euros, para ampliar la financiación de los gastos de funcionamiento de la universidad y reducir el precio de la matrícula del grado en Medicina.

Esta aportación responde a un nuevo sistema de financiación de estos estudios, basado en la concesión por parte de la universidad de préstamos condonables que el alumnado no debe devolver si se gradúa en la misma universidad, informa la Generalitat tras el Consell Executiu de este martes.

Con esta subvención se calcula que el coste de la matrícula se reducirá un 44%, con una bonificación anual de 6.000 euros por estudiante y curso, y el objetivo es mejorar el acceso a los estudios de Medicina y reducir la tasa de abandono de este grado en la UVic.

Esta medida se enmarca dentro del Pla integral dels Estudis de Medicina a Catalunya que prevé aumentar un 50% la oferta de plazas para cursar Medicina en Catalunya hasta 2031, pasando de las 1.333 plazas de nuevo acceso actuales a un total de 2.025 en el curso 2031-2032.

En esta línea, el curso académico 2026-2027 la UVic ofrecerá 25 plazas adicionales de acceso al Grado de Medicina, aumentando la oferta actual de 115 a 140 estudiantes de primer curso.