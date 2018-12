El Govern fija una reunión con los comuns el jueves sobre los Presupuestos catalanes

Publicado 27/11/2018 13:42:36 CET

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha anunciado este martes que el Govern ha fijado una reunión para el jueves por la mañana con el grupo de los comuns en el Parlament para negociar el proyecto de Presupuestos catalanes.

En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que es un punto de partida y que comienzan por el grupo presidido por Jéssica Albicah porque son "los que han puesto una propuesta sobre la mesa", que pide una modificación en el sistema fiscal catalán.

Preguntada por si el Govern prevé una reforma fiscal para sacar adelante las cuentas, ha respondido que no se lo han planteado pero ha abierto la puerta a negociarlo: "Esto no quiere decir que no se pueda tocar si (los comuns) lo ponen sobre la mesa".

