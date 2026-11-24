Archivo - Manifestantes del sector educativo durante una concentración de médicos y otra de docentes en Barcelona, a 20 de marzo de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos de una persona del equipo directivo por centro y de 1 docente por cada 3 aulas en Infantil, Primaria y Secundaria para la huelga educativa convocada este jueves por los sindicatos Ustec·Stes, COS, La Intersindical y CGT, según la orden de la Conselleria de Empresa y Trabajo consultada por Europa Press.

Ha fijado unos servicios mínimos del 50% de las plantillas de los centros de educación especial; un 33% de las plantillas de guarderías, y el 50% del personal de comedor y cocina, una persona de mantenimiento por turno y mantenimiento del servicio habitual en enfermería, vigilancia y el turno de noche en el complejo educativo de Tarragona.

La orden ha determinado el 50% del personal de monitores de comedor, del servicio de cocina, del servicio de acogida, del servicio de extraescolares, de las casas de colonias y del servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales para garantizar las actividades de ocio educativo y sociocultural.

La dirección de los centros, una vez escuchado el comité de huelga, debe determinar el personal estrictamente necesario para el funcionamiento de los servicios mínimos, que ha de prestar, preferentemente, el personal que no ejerza el derecho de huelga.

USTEC·STES

El sindicato Ustec·Stes avisó la semana que impugnaría los servicios mínimos de la huelga educativa si eran diferentes a los establecidos en el paro general del 11N, cuando fueron de 1 docente por cada 6 aulas, y tras conocerlos ha asegurado: "Servicios mínimos abusivos. Los impugnaremos".

En sus redes sociales, Ustec·Stes ha asegurado que son unos servicios mínimos que penalizan a la escuela rural, no diferencian a la postobligatoria y "vuelven a superar los fijados" el 11N, con motivo de la huelga general.