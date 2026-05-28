El Govern habilita una nueva estación sísmica en la Granja d'Escarp (Lleida)

Nueva estación sísmica en la Granja d'Escarp (Lleida). - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha puesto en funcionamiento una nueva estación sísmica en la Granja d'Escarp (Lleida), con el objetivo de aumentar la detección de los terremotos en Catalunya y la calidad de los datos obtenidos en tiempo real, informa el Govern este jueves en un comunicado.

En total, la Xarxa Sísmica de Catalunya cuenta con más de 50 estaciones para detectar y analizar la frecuencia, distribución e intensidad de los seísmos en el territorio, que en 2025 alcanzaron los 1.490, de los cuales 12 fueron percibidos por la población.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado en una jornada en el ICGC en la que se ha presentado la estación, que el objetivo final del Govern pasa por "gestionar el riesgo, reducir las posibles afectaciones en las personas y la defensa de las infraetsructuras".