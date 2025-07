El Govern impulsa una campaña para sensibilizar sobre la presión estética en redes sociales

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha impulsado, a través del Institut Català de les Dones (ICD), una campaña institucional destinada sobre todo a los jóvenes con el objetivo de sensibilizar sobre el problema de la presión estética en redes sociales, especialmente en verano, informa este jueves el instituto en un comunicado.

Con el lema 'El like més important és el teu' (El like más importante es el tuyo), la campaña pretende dar respuesta a los cánones de belleza que promueven habitualmente las redes sociales, reforzados con el uso de tecnologías que manipulan las imágenes del cuerpo real, fomentan un peso, edad y físico hegemónicos que no respetan la pluralidad de cuerpos y la diversidad del aspecto físico, especialmente en las mujeres.

La campaña del Govern pretende modificar el imaginario social que normaliza la presión estética, para identificarla y de esta manera avanzar hacia su erradicación.

Esta campaña es una de las acciones previstas en el Plan de acción para combatir la presión estética, resultado de un trabajo conjunto con diversas entidades y activistas y diferentes departamentos de la Generalitat para dar una respuesta coordinada y transversal.

Según la primera ola de la encuesta Omnibus de la Generalitat de 2022, un 60% de las mujeres de hasta 25 años manifiesta haberse sentido insatisfecha alguna vez, a menudo o siempre con su cuerpo cuando se mira al espejo.