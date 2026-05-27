El Govern impulsa la formación ferroviaria en la Escola de Sobreestants d'Obres Públiques

Escola de Sobreestants d'Obres Públiques - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Escola de Sobreestants d'Obres Públiques, instituto de Formación Profesional adscrito a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ofrece para el curso 2026-2027 una especialización ferroviaria en los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) de Proyectos de Obra Civil.

El centro, ubicado en Tàrrega (Lleida), adapta la organización y el currículum formativo de estos estudios para acercar al alumnado a un sector estratégico y con alta demanda de profesionales cualificados, vinculado al mantenimiento, desarrollo y modernización de la red ferroviaria, informa la Generalitat en un comunicado este miércoles.

La especialización se llevará a cabo contextualizando algunos de los módulos del ciclo, con la elección de los módulos específicos de especialización ferroviaria y con la Formación Dual Intensiva en empresas del sector ferroviario.

La Conselleria, mediante la Escola de Sobreestants, tiene previsto firmar convenios marco de Formación Dual Intensiva con empresas del sector.

La Escola ofrece 20 plazas para el curso 2026/2027 y la duración del ciclo es de 2.000 horas distribuidas en dos cursos académicos, con preinscripciones abiertas hasta el 1 de junio