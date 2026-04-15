El Govern impulsa un seminario para "repensar" los miradores y la contemplación del paisaje

El secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, Víctor Puga, durante la inauguración del seminario - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat y el Observatori del Paisatge de Catalunya han impulsado el seminario 'L'art de contemplar: miradors i paisatge' para repensar el papel de los miradores y reivindicar la contemplación del paisaje como una práctica "transformadora, consciente y respetuosa" con el territorio, informa el Govern este miércoles en un comunicado.

El encuentro, que se celebra hasta este jueves en Barcelona y reúne a expertos españoles e internacionales de diferentes disciplinas del sector, ha sido inaugurado por el secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, Víctor Puga; el director del observatorio, Pere Sala, y el director general de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), Ricard Font.

Durante la apertura del seminario, Puga ha defendido que el paisaje como una suma de muchas miradas, mientras que Sala ha explicado que "no es un decorado", sino que está vivo, lleno de relaciones", y es el marco de la vida de Catalunya.

En total, Catalunya dispone de más de 500 miradores identificados en todo el territorio, reunidos en los catálogos de paisaje que elabora el Observatori del Paisatge y que permiten contemplar los 134 paisajes diferentes identificados en Catalunya.

El seminario se estructura en cuatro bloques: Quan l'art guia la mirada; Noves mirades, nous miradors; Els criteris i les eines; y Miradors del món i d'aquí.