El Govern inicia "más de 100 actuaciones" de reparación en Terres de l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha explicado que a partir de esta semana el Govern iniciará "más de 100 actuaciones" en más de 10 municipios de Terres de l'Ebre (Tarragona) afectados por las recientes para reparar infraestructuras dañadas, mejorar la accesibilidad y reponer espacios.

En declaraciones a los medios durante su visita a la Ràpita (Tarragona) este martes, ha detallado que la mayoría de las actuaciones serán en este municipio, además de Godall, Masdenverge y la Galera, con 8 equipos de la Generalitat que ya están trabajando "sobre el terreno", a los que se sumarán otros 2.

Las actuaciones previstas consistirán en la construcción de balsas de laminación, ampliación de la sección del cauce de los ríos, protección de taludes y mejoras en tramos de río dañados, entre otras.

"Dijimos que no miraríamos de quiénes eran las competencias, sino que arreglaríamos los caminos fueran de la Generalitat o de los ayuntamientos", y ha destacado el plan director de actuaciones que ha aprobado este martes el Consell Executiu para reducir el riesgo de inundaciones en Terres de l'Ebre.

Concretamente en La Ràpita, Dalmau ha detallado que el puente de Sant Josep, en la entrada del municipio, se tendrá que derruir y construir de nuevo, una actuación que empezará en menos de un mes, y ya se ha empezado a construir un acceso alternativo para peatones.

Preguntado por si entre las actuaciones planificadas se prevén expropiaciones de edificios en zonas inundables, ha dicho que por ahora la prioridad es garantizar la seguridad de las infraestructuras con el mínimo de afectación a los vecinos, pero que no descartan "ninguna de las opciones" que los alcaldes propongan.