El Govern licitará en mayo los 42 solares pequeños de ayuntamientos para construir 566 viviendas

La consellera de Territorio, Silvia Paneque, durante un pleno del Parlament - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciado que el Govern licitará a principios de mayo los 42 solares de los 31 ayuntamientos con los que la Generalitat firmó convenios de colaboración para construir 566 viviendas protegidas.

En respuesta a una interpelación de la diputada del PSC-Units Eva Candela en el pleno del Parlament este martes, Paneque ha explicado que son terrenos reducidos de ayuntamientos pequeños sin los medios técnicos necesarios, por lo que la Generalitat licitará los solares de manera individualizada, una política que ha tildado de "innovadora".

Los convenios corresponden a 42 de los solares que los municipios registraron en la reserva pública y que tienen capacidad para construir un máximo de hasta 20 viviendas en cada uno.

"Es innovación también en políticas de vivienda y, además, lo que es más importante es el compromiso con el mundo local y, sobre todo, con la diversidad territorial y la dimensión de nuestros municipios", ha subrayado la consellera.

Paneque ha explicado que cuando algún promotor se interese por un terreno se abrirá una licitación inmediata durante un mes para comprobar si hay más candidatos; si no hay más, la adjudicación se hará directamente al primer interesado.

ALCANZAR EL 15% DE PARQUE PROTEGIDO

Con esta línea de actuación, el Govern busca cumplir con los objetivos de construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y alcanzar un 15% de parque protegido.

En este sentido, la consellera ha destacado que en 2025 se construyeron en Catalunya 3.517 viviendas protegidas: "Tendríamos que retroceder al 2012 para encontrar una cifra de construcción similar", ha apuntado.

La primera convocatoria abierta en enero, para solares de más de 20 viviendas, finaliza este miércoles 15 de abril y tiene un potencial de 1.940 viviendas distribuidas en cuatro agrupaciones territoriales, con una cesión a la Generalitat de 75 años.