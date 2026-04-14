El Govern otorga la Creu de Sant Jordi a Julia Otero, Fermí Puig y a la fundación Ernest Lluch

Archivo - La periodista Julia Otero - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a propuesta del departamento de Cultura, ha acordado otorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a la periodista Julia Otero, a los actores Sílvia Munt y Enric Majó, a título póstumo al cocinero Fermí Puig y a la Fundació Ernest Lluch y la Fundació Pau Casals.

En un comunicado, explican que la Creu de Sant Jordi, que es uno de los máximos reconocimientos que puede recibir una persona o entidad por parte de la Generalitat, se ha concedido a 20 personas y 10 entidades que, por sus méritos, han prestado "servicios destacados a Catalunya en defensa de su identidad o en el plano cívico y cultural".

También han sido distinguidas la filósofa Victòria Camps; el historiador Ramon Alberch; la emprendedora social Carmen Armengol; la escritora Maite Carranza; la artista plástica Maria Àngels Domingo; el artista Joan Fontcuberta; el historiador y escritor Salah Jamal; la diseñadora Roser Marcé; el empresario Miquel Martí; la actriz de doblaje Maria Lluïsa Solà; la empresaria Ernestina Torelló; el empresario Miguel Agustín Torres; la empresaria Anna Vallès y el investigador en psicología Ignasi Vila.

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