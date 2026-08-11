El Govern se pone a disposición de los catalanes en Colombia y vehiculará ayuda a través de la ACCD

Efectos del terremoto en Cali, Colombia - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press /

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha puesto este martes a disposición de la comunidad catalana en Colombia y ha anunciado que responderá, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), a la petición de ayuda oficial que ha hecho el país a raíz del terremoto que ha dejado por el momento al menos 169 muertos y más de 660 heridos, según el balance provisional.

Así lo han explicado fuentes de la Conselleria de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat a Europa Press después de que el conseller Jaume Duch se haya reunido telemáticamente con el presidente de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell.

Durante el encuentro, el conseller se ha interesado por el estado de la comunidad catalana en el país, y los 'casals' le han transmitido que no tienen conocimiento de ningún catalán herido ni muerto por el seísmo; el Ministerio de Exteriores ya ha confirmado que no hay ningún español entre los fallecidos.

Las mismas fuentes han afirmado que el Govern sigue trabajando con las autoridades colombianas y el consulado español a través de la Delegación en los Estados Andinos, con sede en Bogotá, "para tener información actualizada de las víctimas".

La ACCD vehiculará la ayuda con la coordinación de su representante en Colombia y en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).