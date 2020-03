El Govern prevé "una tensión muy grande" de la epidemia del coronavirus las próximas semanas

No tiene una fecha exacta para el pico de contagios y ve una situación "absolutamente excepcional"

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicado que trabajan con la previsión de tener "las próximas semanas una tensión muy grande" en los centros sanitarios por la pandemia de coronavirus.

En rueda de prensa telemática este sábado ha explicado que el Govern no tiene calculada la fecha exacta para el pico de contagios en Catalunya, si bien ha avisado de que hay que "organizar de la mejor manera" los recursos sanitarios ante el aumento de la demanda.

Ha calificado el escenario como "absolutamente excepcional" y ha recordado que a los centros de atención habituales se suman los espacios extra habilitados en los hospitales y el hospital temporal Fira Salut que instalarán en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

También ha explicado que la Generalitat ha publicado en una web los datos sobre la pandemia con mapas interactivos, con la intención de que "se transforme en información útil y consultable para toda la ciudadanía".

Al preguntársele si más hospitales han denunciado requisas de material sanitario, ha dicho que no le constan: "Me alegro de que no me consten. Todo el material debe estar a disposición de quien lo necesita".

CONCLUSIONES DEL ENSAYO CLÍNICO

Ha explicado que durante las próximas dos semanas se conocerán las conclusiones del primer ensayo clínico en Catalunya para curar el coronavirus, que Vergés anunció el lunes 16 de marzo.

"Dijimos 21 días. Desgraciadamente, se tiene que esperar", ha contestado al preguntársele por los resultados del ensayo, del que ha dicho que espera conclusiones esperanzadoras.