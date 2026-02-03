El Govern reestructura Interior para mejorar la respuesta de Bombers y la gestión de emergencias

Archivo - Un efectivo de Bombers de la Generalitat - Xavi Hurtado - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes reestructurar la Conselleria de Interior y Seguridad Pública con el objetivo de mejorar la eficiencia, la coordinación y la capacidad de respuesta del cuerpo de Bombers ante las nuevas necesidades operativas, tecnológicas y organizativas en caso de emergencia.

Concretamente, se reorganiza la estructura de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (Dgpeis) mediante nuevas subdirecciones generales y la reordenación de divisiones y áreas para el refuerzo del mando operativo, la gestión técnica, la contratación y los recursos humanos, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu celebrado este martes.

Además, se crea la Regió d'Emergències Pirineus con el objetivo de aproximar la gestión operativa en las comarcas del Pirineu Occidental (Lleida) y así mejorar la cobertura territorial, la capacidad de respuesta y la especialización en un entorno con características geográficas "específicas y una alta exigencia operativa".