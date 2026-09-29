El Govern reforzará la línea de autobús C1 entre Sabadell y Castellar del Vallès (Barcelona)

La directora general de Transportes y Movilidad, Susi López, durante la presentación - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat reforzará a partir del 1 de octubre la línea de autobús interurbano C1, que conecta Sabadell y Castellar del Vallès (Barcelona), con 14 expediciones adicionales al día y una inversión anual de 153.195,25 euros, informa en un comunicado.

La directora general de Transportes y Movilidad, Susi López, y la alcaldesa de Castellar, Yolanda Rivera, han explicado este martes que la actuación se enmarca en el segundo Plan de choque del bus interurbano, impulsado para mejorar las líneas con más demanda.

La línea operada por Moventis y con servicio de lunes a viernes laborables, excepto durante la segunda y tercera semana de agosto, incrementará la oferta de 89 a 103 expediciones diarias entre ambos municipios y añadirá un vehículo nuevo para reforzar la operativa.

Asimismo se incrementará la frecuencia de paso en horas punta, con un autobús cada ocho minutos de 7 a las 9.48 y de 14 a 19.36, en sentido Sabadell.

En estas franjas se alternarán las expediciones que harán su recorrido habitual hasta la estación de autobuses de Sabadell con las que acabarán el trayecto a la plaza Espanya (Sabadell Nord), donde están las estaciones de Renfe y FGC.

En sentido Castellar del Vallès, las expediciones que salgan de la estación de buses de Sabadell se alternarán con las que inicien el recorrido en la plaza Espanya, de forma que desde la plaza Espanya también habrá un autobús cada 8 minutos en las horas punta.

En su conjunto, las medidas permitirán alcanzar un total de 6.902 expediciones anuales, con un incremento de 3.027 horas de servicio y 37.757 kilómetros anuales respecto a la oferta actual.