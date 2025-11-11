El Govern refuerza la atención a las violencias machistas con el SIE de L'Hospitalet (Barcelona)

El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, y la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, en una visita al SIE de L'Hospitalet. - AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha abierto en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) un nuevo Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) en violencias machistas, que ofrecen atención integral, especializada y gratuita a las mujeres, niños y adolescentes que han sufrido violencia machista.

El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, y la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, han visitado este martes el nuevo SIE, que se une a los otros 20 que Catalunya tiene repartidos por el territorio y que este año han atendido a más de 12.000 personas, informa el Govern en un comunicado este martes.

El servicio ofrece atención psicológica, jurídica y social y trabaja con el Centre d'Atenció i Informació a la Dona (CAID), los servicios sociales municipales, los cuerpos policiales, los centros de salud y los centros educativos.

Quirós ha puesto en valor que, "en un momento delicado como el actual, en el que los jóvenes están sufriendo una regresión en las relaciones de pareja", es fundamental que las instituciones impulsen políticas que reviertan esta tendencia que algunos grupos políticos aprovechan para generar enfrentamientos, en sus palabras.

Por su parte, la consellera Menor ha destacado que más allá de reforzar y ampliar los servicios para estos casos, "es igualmente importante simplificar los circuitos y mejorar su accesibilidad", y ha añadido que el Departamento trabaja para contar con un expediente único de atención que permita una gestión más ágil y coordinada.

MÁS DE 12.000 PERSONAS ATENDIDAS EN 2025

De enero a septiembre de 2025, los SIE han atendido a 12.112 personas, entre ellas 10.175 mujeres, 457 adolescentes y 1.480 hijos e hijas, y de este total, 4.389 personas han sido atendidas por primera vez este años

En el mismo periodo, los servicios han realizado 38.478 sesiones individuales de atención psicológica, jurídica y social.