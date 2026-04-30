Govern y sindicatos firman un acuerdo para mejorar las condiciones del personal de justicia juvenil

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y los representantes sindicales firman un acuerdo para mejorar las condiciones laborales del personal de justicia juvenil - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y los sindicatos UGT, CC.OO., IAC-CATAC, CSIF y La Intersindical han firmado este jueves un acuerdo de mejora de condiciones de trabajo del personal de los centros educativos y unidades de convivencia en grupo educativo de justicia juvenil, ha informado el departamento en un comunicado.

El acuerdo ha sido suscrito por todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial y tiene como objetivo fortalecer el modelo educativo de los centros de justicia juvenil y garantizar una prestación más eficiente del servicio público, con la finalidad última de promover la integración y la reinserción de los menores atendidos.

Espadaler ha destacado que "este acuerdo reconoce la complejidad y la importancia de la labor de los profesionales de la justicia juvenil y refuerza un modelo que pone en el centro la función educativa y la reinserción", y ha añadido que mejorar las condiciones laborales es también una forma de mejorar el servicio público y garantizar una atención más eficaz a los menores.

El acuerdo introduce medidas organizativas para garantizar una distribución horaria que asegure la atención continuada y permanente de los menores y refuerza el modelo propio de los centros de justicia juvenil, basado en una intervención educativa y responsabilizadora en el que los profesionales ejercen un doble rol de educación y control.

Por otro lado, también incluye medidas en el ámbito laboral y social, como mejoras de conciliación, permisos, vacaciones y medidas específicas para mayores de 55 años, así como actuaciones en materia de seguridad, salud, laboral, formación y movilidad del personal.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de 4 años con posibilidad de prórroga, también incluye la equiparación de las retribuciones entre centros y la incorporación de complementos específicos por trabajar en días festivos de especial significación.