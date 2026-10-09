Granollers apuesta por la IA y desplegará una Oficina Smart con ayuda de la Diputación de Barcelona

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BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al Ayuntamiento de Granollers un proyecto estratégico que permitirá a la ciudad avanzar en su apuesta por la IA, que próximamente le llevará a desplegar una Oficina Smart.

La herramienta, que integrará el gobierno de los datos, los proyectos de ciudad inteligente y la IA, permitirá facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios digitales municipales, junto a otras iniciativas, explica la Diputación en un comunicado.

La ciudad también contempla proyectos como una ventanilla única de atención ciudadana, conocida como OAC360, la gestión inteligente de edificios municipales y un registro municipal interactivo de entidades.