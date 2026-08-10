Grífols concluye la fase clínica del ensayo SPARTA sobre el déficit de la proteína Alfa-1

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Grífols ha concluido la fase clínica del ensayo SPARTA, destinado a evaluar la eficacia clínica y la seguridad de un fármaco para pacientes con enfisema asociado al déficit de la proteína Alfa-1, producida por el hígado.

Se trata del "mayor estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo realizado hasta la fecha en terapia de reemplazo para pacientes con Alfa-1 y enfisema", según ha informado este lunes la farmacéutica en un comunicado.

El estudio, en el que han participado 345 personas, se ha llevado a cabo en 37 centros de 16 países y ha utilizado la densitometría pulmonar mediante tomografía computarizada como variable principal de eficacia.

La compañía ha asegurado que se trata del único estudio de tres años en déficit de Alfa-1 antitripsina que genera evidencia clínica longitudinal a través de densitometría por tomografía computarizada (TC), el método "más sensible" para detectar la progresión del enfisema.

Grífols prevé tener los resultados preliminares del estudio "a finales de 2026".

ALFA-1

El Alfa-1 es un trastorno genético que puede dar lugar a enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), un grupo de enfermedades respiratorias que incluye el enfisema.

Esta afección puede desarrollarse cuando un paciente presenta niveles bajos de AAT, una proteína protectora que contribuye a preservar la función pulmonar.

A pesar de ser el factor de riesgo genético conocido más frecuente de la EPOC, el Alfa-1 continúa estando "significativamente infradiagnosticado en todo el mundo", según Grífols.