Grifols dobla las plazas de su programa de FP Dual en el último año

Momento de la jornada - GRIFOLS

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha multiplicado por dos las plazas de su programa de Formación Profesional (FP) Dual respecto al año pasado, con hasta 46 estudiantes, informa en un comunicado este martes.

El programa se ha implantado en distintas áreas de la compañía, como Producción, Calidad, Ingeniería, Mantenimiento, IT, Finanzas e I+D, y, en el curso 2024/2025, el 88% de los participantes se incorporaron a la compañía.

Los estudiantes suman 1.000 horas en la empresa, lo que "permite un aprendizaje más profundo y favorece la posterior incorporación del alumnado a la plantilla".

La compañía ha organizado la jornada 'FP Dual. Compartiendo experiencias', un encuentro que ha reunido a empresas, administraciones y centros educativos con el objetivo de compartir casos de éxito, fortalecer la colaboración y alinear la formación con las necesidades reales de la industria.

Durante el encuentro se han realizado mesas redondas para abordar los retos de este modelo educativo y han intercambiado experiencias.

ESTABILIZAR LA PLANTILLA

Grifols ha explicado que su apuesta por la FP Dual permite dar respuesta a la necesidad de abordar retos como la estabilización de la plantilla, la alineación de la formación con los requerimientos de los puestos de trabajo o la búsqueda de talento joven.

Ha añadido que "colabora estrechamente" con los centros de FP y la Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, y que participa en espacios de intercambio de buenas prácticas con otras empresas.